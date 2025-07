Ferreira do Zêzere transforma lagostim do rio em iguaria com honras de festival

O lagostim vermelho do rio, considerado uma “praga biológica” por biólogos e pescadores, é uma das iguarias presentes num festival gastronómico que começa a 24 de Abril em Ferreira do Zêzere. Bruno Gomes, presidente da autarquia, destaca que todas aquelas espécies vivem na região, “numa albufeira [de Castelo do Bode] que tem das águas mais límpidas da Europa e isso tem também reflexo naquilo que é a qualidade dos produtos”. Segundo o autarca, o Festival Gastronómico do Lagostim e Peixe do Rio – Sabores do Zêzere, que decorrerá entre 24 de Abril e 4 de Maio, é também uma “oportunidade para dar a conhecer o património natural, arqueológico, arquitectónico e cultural” do concelho.

“Ferreira do Zêzere quer continuar a afirmar-se como uma referência também nas rotas gastronómicas do nosso país e queremos potenciar o território com estes produtos que, de facto, são muito diferenciadores e de muita qualidade, aliados a saberes e sabores ancestrais e com receitas tradicionais que vão estar aqui em destaque e em relevo”, declarou à Lusa. Em comunicado, a Câmara de Ferreira do Zêzere afirma que os restaurantes, cafés e pastelarias aderentes darão a provar “variadas receitas com base nos produtos endógenos do Rio Zêzere: lagostim e peixe do rio” em versões mais tradicionais ou mais contemporâneas. Como exemplos, a autarquia refere a sopa de peixe com lagostim, lagostim salteado, em creme, de caril, em risoto ou em empadas e rissóis, lasanha de lagostim com espinafres, tempura de lúcio com risoto de urtiga, feijoada de lagostim, bitoque de lagostim, açorda de ovas com lagostim, lagostim na broa, arroz de peixe, filete de peixe do rio à Guilho com lagostim ou o peixe frito do rio com migas e arroz de tomate ou de feijão, entre outros.

Além da componente gastronómica, o Mercado Municipal de Ferreira do Zêzere será palco de várias actividades aos fins de semana, nomeadamente ‘showcookings’, acções de formação, ‘workshops’, uma feira de artesanato e produtos locais, uma ‘playzone’ dedicada às crianças e uma caminhada até São Pedro de Castro, pelas margens da Cabrieira.