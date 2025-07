Primeiro encontro de bandas da Associação Musical da Atalaia

Sábado, dia 3 de Maio, a banda da casa recebe as bandas de Samora Correia e do Xartinho, Alcanede.

O primeiro encontro de bandas da Associação Musical da Atalaia (A.M.A.), concelho da Lourinhã, é no sábado, dia 3 de Maio e vai ter como convidadas, as bandas da Sociedade Filarmónica União Samorense e da Sociedade Musical e Recreativa do Xartinho, Alcanede.

O encontro tem o apoio da União de Freguesias de Lourinhã e Atalaia, e da Câmara Municipal da Lourinhã e tem início às 10h00 com o hastear das bandeiras junto à sede da A.M.A. Segue-se o desfile da banda da A.M.A e das bandas convidadas, que termina com uma actuação das mesmas. A actuação principal das três bandas é no salão da Associação Desportiva e Recreativa Marítimo da Atalaia, a partir das 16h00.