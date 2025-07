Saltou de ambulância na A1 em Alcanena e morreu no local

Um homem de 46 anos que era transportado de ambulância para Lisboa, agrediu uma enfermeira e um bombeiro que o acompanhavam, abriu a porta do veículo e projectou-se para o exterior.

Um homem que era transportado de ambulância de Viseu para Lisboa saltou do veículo em andamento na Auto-Estrada A1, na zona de Alcanena, tendo sofrido morte imediata. Segundo o Jornal de Notícias, o caso aconteceu na noite de 16 de Abril, após o paciente, de 46 anos, ter agredido uma enfermeira e um bombeiro que o acompanhavam no transporte, abrindo depois a porta da viatura de socorro e projectando-se para o exterior.

Ainda de acordo com o JN, o condutor da ambulância dos Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato, quando se apercebeu de que algo de estranho se passava na cabine sanitária, afrouxou a marcha com o intuito de parar, mas já não teve tempo. O veículo circulava a cerca de 70 km/hora quando o doente saltou. O óbito acabou por ser declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Distrital de Santarém, unidade de saúde onde a enfermeira e o tripulante foram assistidos, tendo recebido alta nessa mesma noite. O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR está a investigar o caso.