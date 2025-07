O caso dos bancos – Plano A

O nosso Estado tomou uma decisão menos boa ao ajudar os bancos, com milhares de euros de dinheiros públicos (para quem? É para quê?). Passados uns meses a imprensa e TV’s publicavam os lucros nunca pensados que os bancos tiveram e não consta que restituíssem um centavo ao Estado. Mas que raio de sistema governamental é este, com falta de critério e respeito por quem trabalhou e trabalha. Então as empresas que manifestam insolvência não têm direito a nada?

Com tais atitudes, prejudicam milhares de trabalhadores e parte da economia. Temos sido governados por alguns políticos sem escrúpulos, não respeitam a democracia e a liberdade que nos foram legadas pela Constituição. Só olham simplesmente para o seu umbigo e dos amigos.

José Carreira Mendes - Marinhais