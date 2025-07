Ana Filipa Nunes é cabeça de lista da CDU à Assembleia Municipal da Chamusca

CDU anunciou Ana Filipa Nunes como a primeira candidata à Assembleia Municipal da Chamusca nas próximas eleições autárquicas.

Ana Filipa Nunes, de 38 anos, é a escolha da CDU (Coligação Democrática Unitária) para encabeçar a lista à Assembleia Municipal da Chamusca nas próximas eleições autárquicas. A enfermeira licenciada pela Escola Superior de Saúde de Portalegre, trabalha desde 2010 na Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia da Chamusca e, desde 2021, também no Centro de Apoio Social do Chouto. Militante do PCP (Partido Comunista Português), a candidata também já desempenhou funções como 2ª secretária da mesa da Assembleia Geral da Associação de Estudantes, no ano lectivo de 2008/2009.

Como prioridades para as próximas eleições, a CDU defende a melhoria dos cuidados de saúde, com mais médicos de família, melhor mobilidade e acessibilidade, e a defesa de grandes investimentos como a conclusão do IC3 e a construção da nova ponte sobre o Tejo. A coligação critica a actual gestão socialista, acusando-a de ter conduzido o concelho à estagnação e rejeitando as “candidaturas independentes” do partido, que considera serem “formas encapotadas de continuidade das políticas do PS”.