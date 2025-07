Autarca alerta para problemas com iluminação pública em Tomar

Algumas artérias da cidade de Tomar estiveram sem electricidade durante dois dias, o que motivou reparos da vereadora da Câmara de Tomar, Ana Palmeiro.

Uma falha de electricidade deixou, recentemente, algumas das principais artérias da cidade de Tomar sem luz durante dois dias seguidos, disse a vereadora do PSD, Ana Palmeiro, na reunião de câmara que se realizou no dia 14 de Abril. A autarca da oposição afirmou que se continua a verificar um “défice enorme” no que toca à iluminação pública em Tomar. O presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), explicou que as falhas de electricidade devem ser reportadas à entidade responsável, frisando que o município não tem competências para “mexer” na iluminação pública.

“Há duas ou três semanas na Avenida Cândido Madureira e nas artérias paralelas ficámos sem luz durante dois dias seguidos”, disse Ana Palmeiro, adiantando que fez queixa à E-Redes (entidade responsável pela iluminação pública), mas que nada lhe foi dito. A vereadora acrescentou que um dos candeeiros, que se encontra junto à Farmácia da Misericórdia, esteve vários meses sem electricidade, o que motivou queixas por parte dos residentes, tendo-se chegado à conclusão que não dava luz porque faltava uma lâmpada. “Penso que devia haver muito maior cuidado nestas situações, o que não é o caso”, concluiu.

Na resposta, o presidente da câmara frisou que situações relacionadas com iluminação pública devem ser reportadas à entidade responsável. “Claro que a câmara pode encaminhar essas questões, mas é preciso que nos cheguem e em tempo útil”, esclareceu Hugo Cristóvão. O autarca reforçou que os serviços municipais não podem “mexer” na iluminação pública porque não têm competência legal para o efeito.