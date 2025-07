CDU aposta em Mário Pimenta para a freguesia de Vale de Figueira

Mário Pimenta vai liderar a lista da CDU na freguesia de Vale de Figueira, concelho de Santarém, anunciou a coligação liderada pelo partido Comunista Português. O candidato, de 39 anos, é motorista de serviço público na Carris e sindicalista. É também membro da comissão concelhia de Santarém do PCP e reside na freguesia de Vale de Figueira, que vai deixar de estar agregada à de São Vicente do Paul.

Entre outros propósitos, a candidatura da CDU diz que vai pugnar por um posto dos CTT na freguesia, pela requalificação urgente da estação ferroviária, com melhores acessos e estacionamento, pela melhoria dos espaços exteriores da escola e pela eliminação das estradas de terra batida em zonas habitadas. A reparação e manutenção da estrada principal da freguesia e o reforço da oferta de transportes públicos são outras das diversas reivindicações da CDU.