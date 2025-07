Círculo Cultural Scalabitano recebe apoio pela animação do Reino de Natal

A Câmara de Santarém vai atribuir um apoio de 19.830€ ao Círculo Cultural Scalabitano pelo trabalho desenvolvido pela associação na operacionalização da componente de animação do Reino de Natal de 2024, organizado pelo município, e consequente dinamização turística e económica do concelho de Santarém. O subsídio é concedido no âmbito do acordo de parceria entre o município e o Círculo Cultural Scalabitano, aprovado na reunião de câmara de 29 de Novembro de 2024.