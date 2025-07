João Cardador é candidato à Assembleia Municipal da Chamusca

O Movimento Independente “Primeiro a Nossa Terra”, que tem Rui Martinho como candidato à presidência da Câmara da Chamusca, anunciou João Cardador, advogado e professor, como cabeça-de-lista à Assembleia Municipal da Chamusca nas eleições autárquicas de 2025. João Cardador foi vereador do PS no executivo de maioria socialista que governou o município após as primeiras eleições autárquicas, na segunda metade da década de 70.

Movido por um profundo sentido de responsabilidade cívica e gratidão às suas raízes, João Cardador assume este desafio com a firme convicção de que “é tempo de mudança” e de que a assembleia municipal deve ser “um verdadeiro espaço plural, de debate democrático, vigilância activa e cooperação construtiva com o executivo”.

O candidato afirma ainda que “os tempos são de enorme complexidade e os desafios para os territórios do interior são cada vez mais difíceis” e que, como presidente da assembleia municipal, vai trabalhar para garantir que as aspirações da Chamusca não sejam esquecidas e que todas as promessas feitas ao concelho sejam efectivamente cumpridas. A sua visão passa por uma assembleia “viva, atenta aos mais profundos problemas do concelho, que cumpra o quadro legislativo e em profunda colaboração com o poder executivo, porque esta é uma missão de cidadania e de respeito pelos valores democráticos”.