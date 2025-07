Joel Marques volta a candidatar-se à Junta de Freguesia da Carregueira

Partido Socialista da Chamusca apresentou uma equipa que garante estar comprometida com o futuro do concelho. À assembleia municipal candidata-se Nuno Marques, ex-cabo dos Forcados Amadores da Chamusca.

A Comissão Política do Partido Socialista da Chamusca aprovou por unanimidade a equipa que vai liderar a candidatura autárquica no concelho. Para além da já assumida candidatura de Nuno Mira à câmara municipal, o grande destaque vai para o regresso de Joel Marques às lides autárquicas, voltando a candidatar-se à Junta de Freguesia da Carregueira. Recorde-se que o actual director-geral da RSTJ já esteve 11 anos à frente daquela autarquia, numa altura em que também foi coordenador distrital da ANAFRE.

Na União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, Tiago Barbosa, enfermeiro chefe na Santa Casa da Misericórdia, volta a ser o escolhido para liderar a lista. Em Ulme, Mário Ferreira assume a recandidatura, apresentando-se como um autarca que lidera a junta há oito anos de forma “atenta e dedicada, consolidando um perfil que conhece cada desafio da terra e das suas gentes”. Em Vale de Cavalos, Joana Gonçalves, actual presidente de junta, “apresenta-se como a voz de uma liderança que já provou capacidade de ouvir e agir em sintonia com as necessidades locais”. A renovação chega também à Parreira e Chouto, onde Vasco Lopes, assume o testemunho de Bruno Oliveira, “garantindo continuidade nos projectos que têm elevado a qualidade de vida nestas freguesias”. Na assembleia municipal, surge Nuno Marques, ex-cabo do Grupo de Forcados Amadores da Chamusca, com um “compromisso inabalável com a cultura, os valores e a identidade local, capaz de unir diferentes gerações em torno de um projecto comum”. “Esta candidatura assume como prioridades o apoio às famílias, o desenvolvimento económico, a defesa dos serviços públicos e a valorização das infraestruturas, sempre em diálogo directo com a população. Estamos preparados para iniciar um novo ciclo com empatia, dinamismo e competência”, sublinha Nuno Mira em comunicado.