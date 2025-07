Mais de 377 mil eleitores elegem nove deputados entre 13 forças políticas em Santarém

Para as legislativas antecipadas de 18 de Maio podem votar cerca de 377 mil eleitores que vão eleger nove deputados.

Mais de 377 mil eleitores vão ser chamados a eleger nove deputados entre as 13 forças políticas que apresentaram candidaturas pelo círculo eleitoral de Santarém nas legislativas antecipadas de 18 de Maio. Segundo o Tribunal de Santarém, no boletim de voto estarão, por esta ordem, 13 opções de voto: Chega, Partido Popular Monárquico, Alternativa Democrática Nacional, Ergue-te, AD - Coligação PSD-CDS, Pessoas-Animais-Natureza, Bloco de Esquerda, Reagir Incluir Reciclar, Volt Portugal, Partido Socialista, Livre, Coligação Democrática Unitária e Iniciativa Liberal.

O PS, a AD e o Chega, que foram as três forças políticas que elegeram deputados nas legislativas de 2024 pelo círculo de Santarém, apresentaram novos cabeças-de-listas. O actual vice-presidente da Assembleia da República, Marcos Perestrelo, é o cabeça-de-lista do PS, com o presidente da distrital socialista de Santarém, Hugo Costa, e a deputada Mara Coelho, a ocuparem os lugares seguintes na lista. A AD (Coligação PSD-CDS) apresentou o actual ministro da Educação, Fernando Alexandre, como cabeça-de-lista, com os deputados João Moura e Isaura Morais a ocuparem os lugares seguintes. Por sua vez, a lista do Chega é liderada pelo deputado Pedro Correia. Inês Santos é a cabeça-de-lista da CDU, ao passo que o Bloco de Esquerda (BE) tem como primeiro candidato Bruno Góis. A lista da Iniciativa Liberal é encabeçada por Rodrigue Devillet Lima, enquanto a lista do Livre é liderada por Natércia Lopes. Já o Pessoas-Animais-Natureza (PAN) vai concorrer com uma lista encabeçada por Vera Matos.

O distrito de Santarém elegeu o ano passado 9 deputados para a Assembleia da República. Nas eleições de 2024, o PS obteve 27,85% dos votos, a Aliança Democrática (PSD/CDS-PP/PPM) alcançou 27,28%, e o Chega obteve 23,32% dos votos, com cada uma dessas forças elegendo três deputados.