Rita Baltazar Paulo lidera lista do PSD à Assembleia Municipal de Coruche

Militante do PSD há largos anos, Rita Baltazar Paulo já foi presidente da estrutura concelhia do partido e autarca durante quase três décadas nas freguesias de São José da Lamarosa e Coruche.

Rita Baltazar Paulo é a cabeça-de-lista do PSD à Assembleia Municipal de Coruche, anunciou o partido. A candidata tem 72 anos e é natural da Lamarosa. Começou o seu percurso profissional como professora na Escola Secundária de Coruche e aí continuou a trabalhar, na área da acção social, até se reformar. Tem uma forte ligação ao movimento associativo, sendo presidente da Associação de Solidariedade Social de São José da Lamarosa, secretária da direcção da Cáritas Paroquial de Coruche, vice-presidente da Banda da Sociedade de Instrução Coruchense e coordenadora do Movimento dos Cursos de Cristandade de Coruche.

Militante do PSD há largos anos, Rita Baltazar Paulo já foi presidente da estrutura concelhia do partido e autarca durante quase três décadas, primeiro na Assembleia de Freguesia de São José da Lamarosa e depois na Assembleia de Freguesia e Junta de Freguesia de Coruche.