Abrantes com sistema inteligente de transportes que dá informação em tempo real

Abrantes implementou um projecto--piloto de Transportes Públicos Inteligentes, que oferece informações em tempo real nos abrigos de passageiros, com foco na mobilidade e promoção de actividades culturais e turísticas.

Abrantes já tem em funcionamento um novo sistema de Transportes Públicos Inteligentes, que disponibiliza informação em tempo real nos abrigos de passageiros. A novidade foi apresentada na última reunião de câmara pelo vice-presidente João Gomes (PS), que substituiu o presidente Manuel Jorge Valamatos.

O projecto foi desenvolvido no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) e teve um investimento de cerca de 70 mil euros, totalmente suportado pelo orçamento da CIMT. Através de Mupis interactivos instalados em seis abrigos de passageiros, os utilizadores podem acompanhar em tempo real os horários e tempos de espera das três linhas do Transporte Urbano de Abrantes e do serviço aBUSa.

Segundo João Gomes, além de melhorar a experiência de mobilidade, a iniciativa visa também promover os transportes públicos e servir como plataforma de divulgação de eventos culturais e desportivos, bem como de informações turísticas e do Bairro Comercial Digital de Abrantes. Os abrigos abrangidos estão localizados na estação da CP do Rossio ao Sul do Tejo, Avenida Dr. Santana Maia, Avenida 25 de Abril, Avenida das Forças Armadas, Avenida Dom João I e Rua do Tecnopolo.