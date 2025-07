Arguido por violência contra a companheira

Um homem de 45 anos foi constituído arguido por suspeita de violência doméstica e as autoridades apreenderam-lhe armas de fogo em Almeirim, revelou a GNR. Num comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Santarém afirmou que, no âmbito de uma investigação por violência doméstica, foi “possível apurar que o suspeito exercia violência física e psicológica contra a vítima, sua companheira, de 44 anos”. No decorrer da acção, foi realizada uma busca domiciliária que culminou na constituição como arguido e na apreensão de três armas de fogo e de 63 cartuchos. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.