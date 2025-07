Chega mostra degradação dos centros de saúde de Vila Franca de Xira

Salas com bolor, infiltrações, ar condicionado e elevadores avariados e cabos eléctricos pendurados são o retrato dos centros de saúde do concelho de Vila Franca de Xira.

As imagens foram partilhadas pelo vereador do Chega na Câmara de Vila Franca de Xira, Barreira Soares, após visita conjunta com outros autarcas do partido a todas as unidades de saúde do concelho. “Como captamos médicos e enfermeiros com salas carregadas de bolor? As infra-estruturas não são atractivas e os profissionais vão para a medicina privada”, disse em declarações a O MIRANTE.

O Chega reuniu recentemente com a administração do Hospital Vila Franca de Xira. Segundo Barreira Soares, a administração disse não ter meios para captar médicos e que está a lutar com os meios que tem. “Há uma guerra entre a medicina privada e pública, e a privada leva pontos nas infraestruturas e na facilidade em negociar com os médicos. Na saúde, não vejo como podemos aceitar isto de ânimo leve”, sublinhou.