Coruche aprova apoios para a cultura, tradição e solidariedade

A Câmara de Coruche aprovou, em reunião do executivo, a atribuição de subsídios anuais e pontuais no valor global superior a 17 mil euros, destinados a associações culturais, sociais e desportivas do concelho. A associação Encostatamim – Associação de Apoio ao Doente Oncológico do Concelho de Coruche recebe um apoio de 1.826 euros. Outro apoio pontual de relevo foi concedido ao Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Santana do Mato, que irá deslocar-se à ilha da Madeira e recebe 3.538€.

No que respeita aos subsídios anuais, a autarquia deliberou apoiar a Associação Cultural em Honra de São João de Deus, do Biscainho, com um montante até 1.500€, correspondente a 50% dos custos com a Sociedade Portuguesa de Autores, e vai atribuir igual valor à Associação Cultural do Biscainho, responsável pelas actividades do rancho folclórico da localidade.

O Rancho Folclórico Regional do Sorraia irá receber um subsídio anual no valor de 2.300 euros, valor superior ao atribuído às restantes associações folclóricas uma vez que se trata de um grupo federado. Já o Rancho Folclórico Regional e Cultural da Branca contará com um apoio de 1.500 euros para as actividades de 2025.

A Associação Grupo de Forcados Amadores de Coruche irá receber um apoio financeiro no valor global de 3.875 euros. A verba será destinada à comparticipação de 50% das despesas médicas e de protecção não cobertas pelo seguro dos elementos do grupo, até ao limite de 1.125 euros, bem como à totalidade dos encargos relacionados com a participação do grupo nas actividades tauromáquicas do programa “Sabores do Touro”, até ao montante máximo de 2.750 euros.

O Clube Autocaravanista Itinerante (CAI), com sede em Coruche, é contemplado com um subsídio de 1.500 euros para apoiar as actividades a desenvolver no concelho no âmbito do programa “Apresentar”.