Cursos de suporte básico de vida em Vialonga

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Os agentes da autoridade, professores e comerciantes de Vialonga vão ser os primeiros a poder beneficiar dos cursos de suporte básico de vida que a junta de freguesia vai proporcionar à comunidade. A novidade foi avançada na última assembleia de freguesia pelo presidente da junta, João Tremoço. “Em colaboração com o INEM estamos a criar uma escola de formação de suporte básico de vida e desfibrilhador”, confirmou.

Nesta primeira fase apenas os agentes da autoridade, professores e comerciantes vão poder beneficiar dos cursos mas o objectivo é vir a abrir os cursos à restante comunidade. Estes cursos de suporte básico de vida permitem aos participantes adquirir competências que lhes permitam executar correctamente as manobras de suporte básico de vida em situações de paragem cardiorrespiratória, incluindo conteúdos como a importância lateral de segurança, algoritmos de desobstrução da via aérea e riscos para o reanimador.