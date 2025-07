Missa de sufrágio pelo Papa Francisco em Santarém

A Diocese de Santarém celebra na quinta-feira, 24 de Abril, uma missa de sufrágio pelo Papa Francisco, presidida pelo Bispo de Santarém, D. José Traquina. A cerimónia está marcada para as 19h00, na Sé Catedral de Santarém. “A Diocese de Santarém, em comunhão com toda Igreja, acolheu com pesar a comunicação da morte do Papa Francisco. Depois de uma melhoria de saúde que levou o Papa Francisco a retomar presença em alguns eventos públicos, ficámos crentes que estaria mais tempo a presidir à Igreja. Fomos assim surpreendidos com a triste notícia do seu falecimento. Teve o Papa Francisco a missão de presidir à comunhão espiritual de toda a Igreja, é nesse espírito de comunhão que por ele rezamos com fé e gratidão”, diz a Diocese de Santarém em nota enviada às redacções.