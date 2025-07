Pulseira electrónica para suspeito de violência doméstica em Abrantes

Suspeito está com pulseira electrónica e não pode contactar com a vítima nem com os filhos de ambos.

O Comando Distrital da PSP de Santarém deu cumprimento a quatro mandados de buscas e um de detenção fora de flagrante delito para recolha de prova e apresentação em primeiro interrogatório judicial, de um suspeito da prática de crime de violência doméstica no dia 10 de Abril. Durante as buscas foram apreendidas 20 munições de vários calibres e uma carabina de ar comprimido. O detido foi sujeito a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Santarém no mesmo dia, tendo-lhe sido aplicada as seguintes medidas de coação: controlo eléctrico à distância, vulgo pulseira; proibição de contacto com a vítima; afastamento do local de trabalho e do estabelecimento de ensino dos filhos de ambos.