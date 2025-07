Unidade Local de Saúde abre junta médica em Alenquer

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Estuário do Tejo vai abrir, a partir de Maio, uma Junta Médica em Alenquer, a segunda existente no seu território. “Esta nova Junta vem facilitar o acesso da população mais distante de Vila Franca de Xira e, ao duplicar a capacidade de atendimento, beneficiará os utentes dos cinco concelhos servidos pela ULS”, refere a ULS em comunicado.

A nova Junta Médica para avaliação de incapacidade vai funcionar no Centro de Saúde de Alenquer e vem juntar-se à já existente no Centro de Saúde de Forte da Casa, em Vila Franca de Xira. Terá ao seu serviço médicos com formação específica para o desenvolvimento da actividade. A ULS Estuário do Tejo gere o Hospital de Vila Franca de Xira e os centros de saúde dos concelhos de Vila Franca de Xira, Azambuja, Benavente, Alenquer e Arruda dos Vinhos.