ARPIA de Alverca encenou revista com apoio municipal

A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Alverca (ARPIA) promoveu a 11 de Abril a revista “Alfama em Festa”, evento que contou com o apoio do município no âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA). O protocolo entre o município e a associação, liderada por Avelino Santos, incluiu a entrega de um apoio financeiro de 1.800 euros, a cedência do auditório da Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, a impressão de materiais gráficos alusivos à peça e a disponibilização do transporte de materiais. No mesmo documento, aprovado por unanimidade em reunião de câmara, a ARPIA assumiu a responsabilidade pela gestão técnica e logística do evento, a sua promoção e a apresentação de um relatório final com comprovativos de despesa.