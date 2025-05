Azambuja celebra Mês da Cultura Tauromáquica

A vila de Azambuja volta a honrar as suas raízes taurinas com a celebração do Mês da Cultura Tauromáquica, entre os dias 1 e 21 de Maio, com uma programação diversificada que valoriza a tradição e a identidade ribatejana.

A Câmara de Azambuja celebra o Mês da Cultura Tauromáquica, de 1 a 21 de Maio, com uma série de iniciativas ligadas à tradição taurina. A 26.ª edição tem início a 1 de Maio com o “Encerrito”, dedicado aos mais novos, e a inauguração de três exposições: “Taurus Murus” (circuito de fotografias em grande formato pelas ruas da vila); pintura de Diogo Munoz na Biblioteca Municipal; e obras de Carlos Pimental no Museu Sebastião Mateus Arenque.

No dia 1, às 21h30, realiza-se o espectáculo “Terra, Toiros e Flamenco” na Praça do Município. Seguem-se homenagens às cavaleiras Ana Batista e Sónia Matias no dia seguinte e ao cavaleiro Marco José Dias Coutinho. A Poisada do Campino promove, entre outros eventos, a Festa Campera com o Grupo de Forcados de Azambuja, o Festival de Escolas de Sevilhanas “Azambuja Sevillanissima” e o “Toureio a Pé Comentado”. O Centro Hípico Lebreiro junta-se com provas equestres nos dias 10 e 11. A União de Tertúlias propõe jogos tradicionais e bailaricos, culminando no dia 21 com uma vacada popular. A Feira de Maio de Azambuja arranca no dia 22, dando continuidade à mais castiça celebração do Ribatejo.