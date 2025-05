Caminhada das cores do Ateneu Artístico Cartaxense é no último dia de Maio

Animação para os mais novos com uma antecipação do Dia da Criança e muita animação para todos, durante o dia e pela noite dentro.

Organizada pelo Ateneu Artístico Cartaxense, irá decorrer dia 31 de Maio, sábado, mais uma edição da Caminhada das Cores. A animação começa pelas 10 da manhã com um especial Dia da Criança com insufláveis, jogos tradicionais, pinturas faciais e demonstração de viaturas das forças segurança, para interacção com as crianças. O início da caminhada está marcado para as 15h30.

Com animação a cargo do artista Rui Pereira e dos Dj´s Bruno Vintém e Tiago Riko, os participantes irão percorrer as principais artérias da cidade. Segundo a organização, na praça 15 de Dezembro, poderão fazer um breve abastecimento com alguns dos vinhos da região e no local haverá folclore com o típico “fandango”. Depois retornam ao ponto de partida, onde também estará instalada a meta e o arraial pela noite dentro.