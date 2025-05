Festival de Folclore Concelhio em Cabanas de Torres

Cabanas de Torres acolhe a VI edição do Festival de Folclore Concelhio de Alenquer. O Rancho Folclórico Flor de Montejunto, que celebra 41 anos, é o anfitrião do evento que reforça a tradição e a identidade do território. Participam ainda os Ranchos Folclóricos da Associação Recreativa da Pocariça, de Alenquer, “Os Camponeses de Canados”, do Carregado, e da Sociedade Filarmónica Olhalvense. A iniciativa está marcada para 4 de Maio (domingo), a partir das 15h00 e visa promover o convívio e valorizar as raízes culturais da região. A entrada é livre.