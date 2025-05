Festival de hip hop em VFX vai custar 35 mil euros

O campeonato nacional de hip hop, que se realizará nos dias 17 e 18 de Maio no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira, vai custar ao erário público 35 mil euros além da cedência do Pavilhão Multiusos do Cevadeiro. O evento é promovido pela Aplauso Pontual Associação e terá o apoio do município, tendo o contrato-programa de desenvolvimento desportivo assinado com a associação organizadora sido aprovado em reunião de câmara. Com esta parceria, o município espera não só elevar a fasquia da competição como também incentivar um maior número de praticantes a envolverem-se na modalidade.