Grupo Motard Almas Danadas inaugura sede

O Grupo Motard Almas Danadas vai inaugurar a 17 de Maio a sua sede na antiga escola primária do Cocharro, na Glória do Ribatejo, concelho de Salvaterra de Magos. O programa inclui a cerimónia de abertura às 11h00, o almoço com oferta de porco no espeto, entrega de lembranças e às 17h00 um concerto com a banda de covers de rock Blackram.