Santarém recua no tempo em mais uma edição de Cortes e Lendas

A edição de 2025 do evento Santarém Medieval – Cortes e Lendas regressa de 30 de Abril a 4 de Maio, ao Jardim da República e Convento de São Francisco.

A recriação histórica Santarém Medieval - Cortes & Lendas regressa de 30 de Abril a 4 de Maio ao Jardim da República e Convento de São Francisco, numa organização do município. Este ano o tema é “A tomada de Santarém aos mouros”. O programa conta com espectáculos de fogo, danças, quinta dos animais, feira de artigos regionais, mercado de sabores, animação infantil, teatralizações, casa de armas, carreira de tiro com arco, entre outras actividades. No sábado, 3 de Maio, pelas 18h00, decorre a habitual Caminhada Medieval. As inscrições estão abertas até 2 de Maio, via online. A realização do evento vai obrigar à suspensão da circulação rodoviária e interdição de estacionamento na Rua dos Ex-Combatentes do Ultramar, do dia 28 de Abril ao dia 5 de Maio, estando as alterações à normal circulação devidamente sinalizadas pelos serviços da Câmara de Santarém.