Semana Académica e da Juventude em Santarém

A Semana Académica e da Juventude de Santarém decorre de 30 de Abril a 4 de Maio, abrindo com uma noite de Serenatas no Largo do Seminário e um Arraial Académico no Campo Infante da Câmara, onde está montada uma tenda gigante que recebe os espectáculos das restantes noites. Os cabeças-de-cartaz são Afro Brothers (1 de Maio), Mizzy Miles (2 de Maio), e Átoa (3 de Maio). Não vai faltar também a música de diversas tunas académicas e de DJs.

Com a realização do evento o estacionamento fica interdito no recinto do mercado quinzenal até dia 5 de Maio. Todas as alterações à normal circulação serão devidamente sinalizadas pelos serviços da Câmara de Santarém, anunciou o município em edital.