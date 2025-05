Sociedade Musical Mindense celebra 110º aniversário com novo projecto

Sociedade Musical Mindense, no âmbito do 110º aniversário, dá vida ao projeto “riTmos ouTonais”, de 27 de Setembro a 25 de Outubro, recriando bandas sonoras de diversos filmes.

Para celebrar o seu 110º aniversário, a Sociedade Musical Mindense, de 27 de Setembro a 25 de Outubro, leva a cabo o projecto “riTmos ouTonais”. As celebrações visam celebrar e recriar bandas sonoras de grandes filmes, contando com dança e música, a partir de recursos e competências artísticas residentes. O evento, através de peças musicais premiadas, com distinções cinematográficas, será “uma viagem de Hollywood até Minde ou vice-versa”, refere Emídio Fonseca, presidente da direcção da Sociedade Musical Mindense. Em breve serão divulgadas informações mais detalhadas sobre as celebrações.