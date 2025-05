Vila Chã de Ourique vai ter museu

Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo, vai ter um novo espaço museológico que conta a história das populações que povoaram a localidade desde a Idade do Bronze até à actualidade, passando pela Batalha de Ourique e época dos Descobrimentos. A informação foi avançada pelo PS Cartaxo nas suas redes sociais. O museu, promovido pela junta de freguesia, irá localizar-se na Casa da Cultura e ainda não há previsão de abertura.