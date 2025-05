Alhandra com várias medalhas no Campeonato Nacional de Canoagem de Mar

A Secção Náutica do Alhandra Sporting Club (ASC) arrancou em grande estilo a sua participação no Campeonato Nacional de Canoagem de Mar deste ano, conquistando quatro medalhas na primeira etapa da competição, que se realizou na ilha de São Miguel, Açores. Carolina Pereira brilhou no escalão Júnior Feminino ao conquistar a medalha de ouro e garantir, ainda, um 2º lugar na classificação geral feminina. Bernardo Rosa também alcançou o lugar mais alto do pódio no escalão Infantil A (Esperanças), evidenciando o talento em ascensão da formação do ASC.

Na categoria Sénior Masculino, Henrique Cerqueira conquistou a medalha de prata, assegurando ainda o 3º lugar absoluto na classificação geral. Já Martim Rodrigues completou a prestação da equipa com a conquista da medalha de bronze em Júnior Masculino. A próxima etapa do Campeonato Nacional de Mar está agendada para 24 e 25 de Maio em Sesimbra, onde a equipa do ASC procurará manter o nível demonstrado na ilha açoriana.