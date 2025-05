Cartaxo duplica vagas para programa de férias desportivas e culturais

O município do Cartaxo aprovou a alteração do regulamento do programa de férias desportivas e culturais, que prevê o aumento das vagas disponíveis, de 200 crianças para 400. O programa oferece cerca de 100 vagas semanais, durante quatro semanas, com direito a diversas actividades desportivas e culturais, oficinas de música, passeios e muito mais. O presidente da câmara municipal, João Heitor (PSD), afirma que com esta alteração o preço associado à oferta vai sofrer ajustes, no entanto, vai haver também vagas específicas para crianças em situação de fragilidade social.