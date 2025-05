Ferreira do Zêzere e Samora Correia finalistas da Taça do Ribatejo

Sport Club Ferreira do Zêzere e Grupo Desportivo Samora Correia são os finalistas da Taça do Ribatejo desta época, prova organizada pela Associação de Futebol de Santarém. O Ferreira do Zêzere, líder isolado do campeonato da 1ª divisão distrital, eliminou com um agregado de 5-1 o Abrantes e Benfica, na meia-final a duas mãos, vencendo os dois jogos.

Mais dificuldades teve o Samora Correia, segundo classificado da 1ª divisão distrital, que após ter empatado a uma bola em Tomar, venceu no seu terreno os nabantinos por 1-0, carimbando o passaporte para a final.