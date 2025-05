Patrícia Sampaio: a seguir ao bronze olímpico veio o título europeu de judo

A judoca de Tomar Patrícia Sampaio sagrou-se campeã europeia em -78 kg. A atleta da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais continua a fazer história e é actualmente o nome maior da modalidade em Portugal.

A judoca de Tomar Patrícia Sampaio sagrou-se no sábado, 26 de Abril, campeã europeia em -78 kg, ao vencer na final da competição que decorre em Podgorica, no Montenegro, a alemã Anna Monta Olek. Numa final que opôs as duas primeiras favoritas, a judoca da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, primeira cabeça-de-série, garantiu o seu primeiro título europeu depois de um combate que resolveu por ippon, a 02.21 minutos do final.

Patrícia ‘sem medo’ podia ser a designação certa para a judoca, que - sobretudo desde a medalha olímpica em Paris 2024 e afastada uma má fase de lesões - tem demonstrado ser o nome mais forte do actual panorama da modalidade em Portugal e continua a fazer história. Diante de Olek, as tentativas de pega, no curto combate, foram quase todas da judoca de Tomar, que continua a mostrar-se imparável, com uma sede de vitória.

No rescaldo do título, Patrícia Sampaio rejeitou a ideia de ter sido um “dia perfeito”, justificando que há sempre algo a melhorar, mesmo quando acabou de se sagrar campeã europeia. “Não sei se perfeito é a palavra, mas foi um dia espectacular, sim. (…) Há de haver sempre alguma coisa a melhorar, mesmo ganhando, mas pronto, foi espectacular”, disse no final à agência Lusa a judoca.

“É algo característico meu, porque ataco bastante e entro muito determinada em cada ataque que faço, portanto, até tem acontecido nas competições alguns combates que terminam assim mais rápido e dá-me sempre confiança para além de que não me canso tanto mas dá-me sempre uma confiança para o restante da competição”, disse, a propósito da rapidez com que venceu os dois primeiros combates (em 01.10 no total de ambos).

Em jeito de brincadeira, Patrícia Sampaio ainda disse que não tenciona mudar a sua música Unstoppable [da cantora Sia] – imparável – associada ainda aos Jogos de Paris2024, mas que também pode já dar alguma importância à canção de consagração “We are the Champions”, dos Queen. “Sou a ‘champion’, mas continuo a ser ‘unstoppable’, por isso posso usar as duas”, disse, a sorrir.