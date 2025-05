Artesãos do Ribatejo Interior viajam à Estónia para troca de experiências

Dez artesãos de Abrantes, Constância e Sardoal estiveram na Estónia a partilhar experiências e técnicas, numa acção da TAGUS integrada no programa Erasmus+.

A TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior levou dez artesãos de Abrantes, Constância e Sardoal à Estónia, entre 7 e 12 de Abril, no âmbito do programa Erasmus+ Educação para Adultos, da Comissão Europeia. A iniciativa teve como objectivo promover a troca de experiências e técnicas entre artesãos, proporcionando aos participantes o contacto com novas formas de trabalhar a palha, os bordados e a madeira.

O grupo começou por conhecer o artesanato estónio, através das lojas e oficinas na capital, Tallinn, e o Museu Nacional da Estónia, em Tartu, tendo a comitiva oportunidade de mostrar e explicar as suas criações ao museu e aos artesãos estónios. Os participantes puderam ainda visitar a Lahemaa Heritage House, onde aprenderam como aproveitar o legado familiar para a construção de um projecto sustentável e turístico.

Esta acção integra o projeto AO.RI – Artes e Ofícios do Ribatejo Interior, que visa capacitar os artesãos, fomentar o empreendedorismo e reforçar a valorização do património cultural da região, com foco na sustentabilidade e na internacionalização.