Associação TAGUS promove oficinas de artesanato tradicional do Ribatejo Interior

Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior vai promover o “Ciclo de Formações Mestre-Aprendiz” durante o mês de Maio. A iniciativa consiste num ciclo de oficinas das artes numa parceira com os municípios de Abrantes, Constância e Sardoal.

A TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior e os municípios de Abrantes, Constância e Sardoal voltam a realizar um ciclo de oficinas das artes a iniciar em Maio. A primeira oficina será de “Tecelagem em Tear de Linho” e arranca no dia 1 de Maio, na Cooperativa Artelinho, em Santa Clara, Sardoal. Maria Alina Rodrigues, de 78 anos, que trabalha em teares há mais de 65 anos, vai ser a mestre que vai partilhar os conhecimentos com os participantes. A oficina, num total de 16 horas, vai decorrer às sextas e sábados.

No dia 3 de Maio inicia-se a segunda oficina, “Bonecas de Perna de Cana”, que vai ter lugar todos os sábados na antiga escola primária de Constância até se completarem as 23 horas de formação. A conduzir a oficina vai estar Palmira Governo, de 74 anos, que irá passar os saberes. A terceira e última oficina vai realizar-se no dia 31 Maio, na Salão Nobre da Junta de Freguesia do Pego, em Abrantes. Em “Registos ou Santinhos do Pego”, Maria Joaquina Mascate vai ensinar os presentes a fazer estas peças centenárias com características muito próprias, como o facto de serem pitorescas e festivas.

Segundo a organização, o Ciclo de Formações Mestre-Aprendiz tem como objectivo “preservar o saber-fazer do Ribatejo Interior, passando os conhecimentos dos últimos mestres detentores destes conhecimentos para gerações que procurem dar continuidade e inovar, e assim alavancar o aparecimento de novos negócios destas artes na região”. As oficinas são gratuitas, mas com inscrições limitadas, que podem ser feitas no site da TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo.