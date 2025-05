Buracos nas estradas causam preocupação em Tomar

O presidente da câmara reconhece que vão existindo alguns buracos no alcatrão, mas apontou como causa intervenções relacionadas com infraestruturas.

O mau estado do piso de algumas vias rodoviárias em Tomar foi motivo de alerta em reunião do executivo municipal, com a vereadora do PSD, Lurdes Fernandes, a dizer que esses casos tardam em ser resolvidos e podem constituir “perigo iminente” para a circulação. “Um deles está junto ao Convento de Cristo, existe lá um buraco com um corte de alcatrão que de facto é perigoso”, referiu. A vereadora deu ainda outros exemplos. O presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), admitiu que vão existindo alguns buracos nas estradas, normalmente por intervenções relacionadas com infraestruturas, como água ou saneamento. O autarca explicou que, nesses casos, para o trabalho ficar bem feito, os buracos não podem ser logo reparados. Na resposta, o presidente da câmara, Hugo Cristóvão, reconheceu que vão existindo alguns buracos no alcatrão, “normalmente por intervenções que têm a ver com infraestruturas, ou de água ou saneamento, de electricidade ou comunicações”. Acrescentou que os buracos não estão relacionados com esquecimento ou falha das entidades, mas sim com a necessidade de se esperar algumas semanas para que o trabalho realizado fique consolidado.