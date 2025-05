Diva Silva candidata-se à Junta de Santo Estêvão pelo PS

A socialista Diva Silva anunciou a sua candidatura à presidência da Junta de Freguesia de Santo Estêvão, comprometendo-se com uma gestão participativa e próxima da população.

Diva Silva, de 54 anos, apresentou a sua candidatura à presidência da Junta de Freguesia de Santo Estêvão, no concelho de Benavente, pelo Partido Socialista (PS), assumindo o compromisso de uma liderança próxima e centrada nas pessoas. A candidata tornou pública a decisão de avançar com o projecto, justificando-a com o conhecimento profundo que tem da realidade local.

“Conheço profundamente cada canto, cada necessidade e cada sonho que habita o coração dos habitantes de Santo Estêvão. A minha ligação a esta terra não é apenas um laço de nascimento, mas um compromisso com o bem-estar de todos os que aqui vivem”, refere Diva Silva.

A candidatura propõe uma gestão assente na proximidade e participação da comunidade, valorizando a experiência e o dinamismo da equipa que a acompanha, composta por Carlos Celorico e Samanta Afonso. O projecto, segundo Diva Silva, pretende afirmar-se como uma alternativa sólida à actual liderança, apostando no desenvolvimento sustentável, na inclusão e na valorização de todos os que vivem e trabalham na freguesia.