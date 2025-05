Empresário Jorge Paiva é a aposta do PSD para Samora Correia

O Partido Social Democrata anunciou Jorge Paiva como candidato à presidência da Junta de Freguesia de Samora Correia, no concelho de Benavente.

O empresário Jorge Paiva, 45 anos, natural de Samora Correia, é o candidato escolhido pelo Partido Social Democrata (PSD) para presidir à Junta de Freguesia de Samora Correia nas próximas eleições autárquicas. A candidatura foi oficializada a 24 de Abril, numa nota emitida pela Comissão Política Concelhia do PSD de Benavente.

Com uma trajectória profissional marcada pelo empreendedorismo, Jorge Paiva promete trazer “ambição, competência e proximidade” à governação da freguesia. Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), o candidato acumula experiência em diversas áreas, desde a banca, sector empresarial e gestão de meios de comunicação social, tendo sido gerente da Rádio Íris. Em 2017, fundou a empresa “Resulta – Publicidade”.

Ligado ao associativismo e ao desporto desde cedo, desempenhou cargos como vice-presidente do Núcleo de Benavente da Nersant e do Grupo Desportivo de Samora Correia. Casado e pai de dois filhos, Jorge Paiva é natural de Samora Correia, onde desde jovem começou a trabalhar no restaurante da família, “A Torre”, no Porto Alto.

O candidato vincou a necessidade de um novo ciclo político no concelho. “Na véspera do 25 de Abril, afirmo que é urgente libertar Samora Correia de uma gestão ultrapassada”, declara, sublinhando estar alinhado com o mesmo espírito de mudança promovido pela também candidata social-democrata à Câmara de Benavente, Sónia Ferreira. Acrescenta que “não precisa da política para nada”, garantindo que se candidata apenas para servir e contribuir para a mudança.