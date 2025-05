Horácio Tanora candidato da CDU em Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém

O cabeça de lista da CDU à União das Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém é Horácio Tanora Gonçalves. O candidato foi vice-presidente da Federação dos Agricultores de Santarém e presidente da Associação Portuguesa de Produtores de Tomate, tendo sido também professor no ensino básico e secundário.

A sua candidatura defende a reposição das freguesias extintas – “uma reivindicação justa que tem sido ignorada pelas forças políticas no poder, sejam as ditas ‘independentes’, o PS ou o PSD, que empurraram este assunto para debaixo do tapete”, critica a CDU. Além disso, compromete-se a melhorar a mobilidade e a segurança rodoviária; defender o ambiente e os recursos naturais da região; e valorizar a cultura e a identidade das freguesias que compõem a união.