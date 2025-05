Munícipe lamenta fim de medida de apoio a idosos no Entroncamento

Numa das últimas sessões camarárias do Entroncamento a munícipe Zulaica Gusmão, antiga professora no concelho, apelou à reactivação de um programa de apoio a idosos que vivem sozinhos e que foi interrompido antes da pandemia. A presidente da câmara, Ilda Joaquim, garantiu que a medida será ponderada, no entanto, a munícipe afirma que até agora ainda não houve resposta da câmara.

Zulaica Gusmão vive no concelho há 49 anos e foi professora na Escola do Dr. Filipe Andrade durante 33 anos. No período dedicado ao público, a munícipe relembrou uma medida que consistia na distribuição de um pack com telefone fixo, telemóvel e relógio SOS a todos os munícipes idosos que vivessem sozinhos ou tivesse um cartão de idoso, salientando que a medida foi um acto louvável pela parte da câmara municipal. No entanto, há alguns anos a autarquia interrompeu a medida e solicitou a recolha dos aparelhos aos munícipes, pedindo actualmente Zulaica Gusmão que o município retome a iniciativa. “Penso que esta medida é de grande ajuda para os habitantes mais velhos e seria de valor que a câmara a trouxesse de volta”, declarou.

A presidente da câmara municipal, Ilda Joaquim, agradeceu na altura a intervenção e afirmou que o executivo iria avaliar a situação e ponderar a melhor decisão a tomar. Contudo, Zulaica Gusmão afirma que ainda não obteve nenhuma resposta da autarquia, situação que lamenta, uma vez que considera a medida um elo de segurança e autonomia para a população idosa do concelho.