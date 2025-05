Nelson Rodrigues lidera lista do PSD à Assembleia Municipal de Azambuja

Nelson Rodrigues é o cabeça-de-lista do PSD à Assembleia Municipal de Azambuja nas eleições autárquicas do próximo Outono, anunciou o partido. O candidato, de 53 anos, é advogado e está a frequentar o mestrado em Direito Penal Avançado. Casado e pai de dois filhos, é membro da Assembleia Municipal de Azambuja desde Outubro de 2021, eleito pelo PSD, partido do qual é militante desde 2018.