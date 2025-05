Oposição em Abrantes critica ausência de obras e investimentos estruturantes

O vereador do PSD criticou a degradação dos arruamentos e a ausência de obras de vulto. A maioria socialista rejeita as críticas e assegura que tem trabalhado e iniciado várias obras estruturantes.

O vereador do PSD na Câmara de Abrantes, Vítor Moura, denunciou mais uma vez o “mau estado” dos arruamentos e a ausência de investimentos estruturais em Abrantes. Em resposta, o vice-presidente João Gomes (PS) assegura que há vários projectos que têm vindo a ser executados de forma contínua.

Vítor Moura criticou a falta de respostas às necessidades básicas da cidade, em particular no que diz respeito à repavimentação das estradas e à sinalização horizontal, acusando que apenas agora, a cinco meses das eleições autárquicas, se vêem algumas estradas a serem melhoradas. “Mesmo que os condutores queiram respeitar as marcas no pavimento, é impossível, porque já desapareceram há muito, mas começa agora a ver-se o contraste entre o preto do asfalto e o branco da sinalização... Não há dúvida de que estamos a ver os primeiros sinais das autárquicas. Até acessos a hortas já foram asfaltados”, ironizou.

O autarca do PSD criticou também a falta de grandes investimentos e obras estruturantes ao longo do mandato, salientando que apenas os museus têm visto melhorias, com a recente inauguração de um novo museu. “Já apelidei Abrantes de cidade-museu, não só pelos quatro museus que tem, e outro que aí vem, mas porque o seu centro histórico é ele próprio um museu, sem vida, sem portas abertas, sem pessoas”, lamenta.

O vice-presidente João Gomes rejeitou as acusações de eleitoralismo e assegurou que as obras em curso são parte de um plano a longo prazo, citando outros projectos a serem planeados e executados, como a criação de habitação acessível no centro histórico. “Não trabalhamos para as eleições. Trabalhamos para a comunidade, todos os dias”, frisou o autarca socialista.

Sobre as obras estruturantes, João Gomes destacou o início das obras do novo cineteatro, a nova Unidade de Saúde Familiar e a nova creche em construção e os planos para a ampliação da zona industrial norte. “Temos feito obras todos os anos, com orçamentos constantes para pavimentações e investimentos na cidade. Para termos economia local a funcionar, temos de ter pessoas e retê-las. E para ter pessoas, é preciso habitação e emprego e, estamos a criar condições para tal”, ressaltou.