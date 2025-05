Paulo Lourenço suspende mandato na Assembleia Municipal de Abrantes

O eleito do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Abrantes, Paulo Lourenço, pediu a suspensão do mandato por 120 dias por ter sido constituído arguido na Operação Mais-Valia, processo relacionado com a venda da antiga sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). A suspensão foi aprovada na sessão de 24 de Abril, na qual tomou posse Rui Gonçalves como substituto.

Embora não tenha estado presente, Paulo Lourenço deixou por escrito os argumentos que o levaram a pedir a suspensão, que foram lidos pelo presidente daquele órgão deliberativo, António Mor. “Na sequência das buscas efectuadas à Federação Portuguesa de Futebol a propósito da venda do imóvel (...) fui constituído arguido. Apesar de estar absolutamente convicto da minha inocência não seria correcto deixar que as suspeitas que sobre mim recaem possam, ainda que de forma indirecta, afectar o bom nome e credibilidade das instituições autárquicas de Abrantes”, justificou.

Paulo Lourenço, que já negou em comunicado anterior ter obtido qualquer benefício fiscal com a venda da antiga sede da FPF, disse ainda que se quer sentir “liberto de qualquer responsabilidade para poder preparar convenientemente a [sua] defesa”.

Além deste, é arguido na mesma Operação António Gameiro, ex-deputado do PS eleito cinco vezes por Santarém e ex-líder distrital dos socialistas.