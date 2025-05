Tomar executou 3,3 milhões de euros em obras por administração directa em 2024

A Câmara de Tomar deu a conhecer o valor dos trabalhos realizados por administração directa pelo Departamento de Obras Municipais no ano de 2024, que totalizou 3.317.610€. A administração geral da autarquia, com um total de 1,148 milhões, foi responsável pela maior fatia. Destaque ainda para as áreas da protecção do meio ambiente, com 359 mil euros; resíduos sólidos, com 341 mil; e transportes, com 331 mil.

Na área do ensino foram executados trabalhos no valor de 139 mil euros; no desporto, 93 mil; na cultura, 75 mil; na saúde, 41 mil; indústria e energia, 46 mil; proteção civil, 33 mil; mercados e feiras, 29 mil e habitação, 27 mil. O valor restante foi repartido por áreas diversas. Os valores apresentados referem-se apenas aos custos directos dos trabalhos assim executados, limpeza e conservação de espaços públicos e aquisição de bens e serviços para manutenção dos diversos equipamentos do município.