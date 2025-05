VFX quer contratar 842 mil euros em serviços de vigilância

O município de Vila Franca de Xira deu início a um procedimento especial urgente para a contratação de serviços de vigilância destinados a vários edifícios, equipamentos municipais e centros de saúde do concelho. A decisão surge na sequência da impugnação do acto de adjudicação do concurso público anterior por parte de um dos concorrentes. Por não poder ficar à espera de uma resposta dos tribunais, o município evocou agora a necessidade urgente de lançar um concurso público adicional para contratar os serviços de segurança que, diz, são fundamentais para assegurar a protecção dos edifícios municipais e dos centros de saúde. O procedimento prevê um preço base de 842.193€. Na proposta agora aprovada em reunião de câmara, a administração municipal sublinha a urgência da medida, por não ser possível prever o desfecho do processo judicial em curso.