A Fanfarra dos Bombeiros Voluntários da Castanheira do Ribatejo

A Fanfarra dos Bombeiros Voluntários da Castanheira do Ribatejo deu um colorido especial à sessão solene do 25 de Abril que, este ano, foi realizada junto à igreja de Castanheira do Ribatejo. Para deleite e orgulho da população, a fanfarra percorreu as ruas da vila entre o quartel e o largo da igreja, celebrando o dia da revolução dos cravos.