Os jovens nadadores da Búzios

Os jovens nadadores da Búzios – Coruche estiveram em bom plano no 7.º Torneio de Cadetes – Técnicas Simultâneas, alcançando um total de 19 recordes pessoais. Destaque para as prestações de Maria Marques, que conquistou dois primeiros lugares, nos 100 metros mariposa e 200 metros estilos, e ainda o segundo lugar nos 100 metros bruços, na categoria Cadete A; e para Guilherme Palmeiro, que garantiu o primeiro lugar nos 50 metros mariposa, em Cadete C.