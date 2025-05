Alunos dão a cara por Tomar na Exposição Mundial de 2025 no Japão

A cidade de Tomar está representada na Exposição Mundial de 2025 em Osaka, no Japão, através do Agrupamento de Escolas Templários. O agrupamento foi um dos convidados para apresentar um vídeo, fruto do reconhecimento do trabalho que tem vindo a desenvolver no âmbito do Plano Nacional das Artes. Três alunos do Agrupamento, Catarina Marques, Beatriz Marques Ribeiro e Francisco Brás, são os protagonistas desta participação além-fronteiras. Convidados a pensar sobre o papel de Portugal e Japão no mundo e no futuro, apresentam as suas ideias e preocupações realçando os patrimónios e a riqueza cultural e arquitectónica de Tomar. Reflectiram sobre a relação com os mares, representando a ligação ao oceano e a longa relação histórica entre os dois países. O vídeo foca a relação de Portugal com o mar e destaca ícones de Tomar, como o Castelo, o Convento de Cristo, a Festa Templária ou a Festa dos Tabuleiros.