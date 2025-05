Autarca alerta para o aumento da criminalidade em Abrantes

Câmara de Abrantes está a trabalhar com a PSP para instalação de videovigilância em pontos estratégicos da cidade.

O vereador da Câmara de Abrantes Vasco Damas, do Movimento ALTERNATIVAcom, retomou o tema da segurança na última reunião do executivo, considerando preocupante a evolução dos crimes no concelho. Citando dados oficiais, o autarca revelou que entre 2021 e 2023 os crimes registados aumentaram cerca de 50% e que os furtos de veículos cresceram 26%, os crimes de violência doméstica 28%, os crimes contra pessoas 43% e os crimes contra o património 80%.

Vasco Damas pediu ao executivo que tranquilize os cidadãos e actue com firmeza, acautelando que os números actualizados de 2024 e 2025 deverão ser ainda mais graves que os anos anteriores. O vereador lembrou ainda que o movimento que representa já tinha proposto, há cerca de um ano, um debate alargado no Conselho Municipal de Segurança, bem como o reforço de meios municipais de apoio às forças de segurança e uma maior articulação com freguesias e populações, especialmente nas zonas mais afectadas. “A repetição de casos de assaltos, invasões violentas a festas e até o aparecimento de corpos com sinais de violência não nos pode tranquilizar”, alertou, sublinhando a importância de envolver os vereadores da oposição na resposta a esta realidade.

Em substituição do presidente de câmara, o vice-presidente, João Gomes (PS), garantiu que o município está atento e em articulação com as forças de segurança e que está a ser planeada a instalação de videovigilância em pontos estratégicos da cidade. João Gomes reforçou ainda que Abrantes continua a ser um local seguro e que a prioridade da autarquia é garantir o bem-estar da população. “Queremos que quem aqui vive e quem venha a viver se sinta seguro e estamos a trabalhar para isso”, assegura.